Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в КиевеГазета.Ru 06:41

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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Основателя аналогичной «Бессмертному полку» акции задержали в Киеве

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В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

RT на русском05:45

В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

Коммерсантъ05:35

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

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В Киеве задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную

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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Более 80 тыс. человек официально зарегистрировались на сегодняшний день в качестве самозанятых, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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