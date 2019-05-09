Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в КиевеГазета.Ru 06:41
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
В Москве проходит акция «Бессмертный полк»
Путин признался, что не удивлен тому, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 09:00
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Происшествия
Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия
Женщину в советской форме задержали в Киеве
Обновлено в 06:28
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Задымление произошло при посадке самолета в шведском Гетеборге
На борту снижавшегося в аэропорту шведского Гетеборга самолета произошло задымление. Об этом сообщает Goteborgs Posten.
Обновлено в 07:31
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено в 07:47
Политика
К шествию «Бессмертного полка» в Киеве присоединились люди с портретами персонажей Marvel и порноактрис
В столице Украины 9 мая проводится шествие «Бессмертного полка», в котором люди идут с портретами героев ВОВ, чествуя их память в День Победы.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В ЛНР из-за обстрела 50 тысяч человек остались без электричества
Более 50 тысяч человек остались на несколько часов без электричества в результате обстрела со стороны ВС Украины территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Обновлено в 08:33
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Кокорину и Мамаеву маячит колония: суд вынес приговор
Братьям Кокориным назначили по 1,5 года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому дали на 1 месяц меньше, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Футбол
«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России
Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 08:17
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Обновлено в 05:26
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Спорт
Валитова считает, что карьера Кокорина подошла к концу
Гражданская супруга Александра Кокорина Дарья Валитова назвала судебное дело вокруг своего мужа адом и выразила мнение, что карьера футболиста окончена.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Киевляне вытащили портрет порноактрисы на свой парад Победы
Обновлено в 06:35
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Спорт
IAAF отстранила российского бегуна от международных соревнований
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила российского спринтера Игоря Образцова лицензии на выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Максим Виторган считает неуместным празднование Дня Победы
Актер Максим Виторган скептично настроен к празднованиям Дня Победы.
Обновлено в 09:48
Авто
Россияне стали реже покупать дизельные автомобили
Обновлено в 00:47