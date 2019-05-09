Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в КиевеГазета.Ru 06:41

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Хоккей Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею Защитник Богдан Киселевич покидает расположение сборной России, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Единоборства Усик вернется к тренировкам через пять недель Украинский боксер Александр Усик приступит к тренировкам через пять недель. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Общество В Москве началось шествие «Бессмертного полка» Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Шоу-бизнес 5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов «Катюшу» 5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов "Катюшу" Сергей Лазарев пока не знает, хочет ли, чтобы его сын пошел по стопам и тоже стал певцом.

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.

Политика Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.

Происшествия Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы Председательствующий назначил подсудимым следующие сроки: Александру Кокорину и Павлу Мамаеву – год и пять месяцев.

Политика На Красной площади в Москве прошел парад Победы Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.

Армия и оружие В Мурманске на Парад Победы приехали американские танки В пресс-релизе Северного флота РФ сообщается, что в Мурманске в Параде Победы будут участвовать и американские танки - это M3 Lee и М4А2 "Sherman", которые в годы войны были поставлены в СССР из США.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Помпео отменил второй зарубежный визит Госсекретарь США Майк Помпео отменил уже второй зарубежный визит, сообщает Associated Press.

Хоккей «Ак Барс» претендует на Шипачева и Кагарлицкого Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, тогда как Шипачев до сих пор не подписал новое соглашение с новым юридическим лицом московского "Динамо", поскольку клуб хочет урезать ему зарплату (его контракт заключен со старым юридическим лицом).

Происшествия Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.

Общество Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.

Политика Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии 7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.

Армия и оружие Лукашевич: ВСУ перебросили в Донбасс ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган» ВСУ продолжают перебрасывать тяжелое вооружение в Донбасс, за последнюю неделю в регионе обнаружены пять ЗРК "Бук" и четыре РСЗО "Ураган", заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Общество В Москве началось шествие Бессмертного полка Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Игры В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.

Политика В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом» Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.