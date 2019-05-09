Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в КиевеГазета.Ru 06:41
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею
Защитник Богдан Киселевич покидает расположение сборной России, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 07:59
Единоборства
Усик вернется к тренировкам через пять недель
Украинский боксер Александр Усик приступит к тренировкам через пять недель. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
Обновлено в 05:14
Общество
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов «Катюшу»
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов "Катюшу" Сергей Лазарев пока не знает, хочет ли, чтобы его сын пошел по стопам и тоже стал певцом.
Обновлено в 04:50
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Обновлено в 07:47
Политика
Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве
Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы
Председательствующий назначил подсудимым следующие сроки: Александру Кокорину и Павлу Мамаеву – год и пять месяцев.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В Мурманске на Парад Победы приехали американские танки
В пресс-релизе Северного флота РФ сообщается, что в Мурманске в Параде Победы будут участвовать и американские танки - это M3 Lee и М4А2 "Sherman", которые в годы войны были поставлены в СССР из США.
Обновлено в 02:49
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Политика
Помпео отменил второй зарубежный визит
Госсекретарь США Майк Помпео отменил уже второй зарубежный визит, сообщает Associated Press.
Обновлено в 07:19
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 20:34
Хоккей
«Ак Барс» претендует на Шипачева и Кагарлицкого
Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, тогда как Шипачев до сих пор не подписал новое соглашение с новым юридическим лицом московского "Динамо", поскольку клуб хочет урезать ему зарплату (его контракт заключен со старым юридическим лицом).
Обновлено в 06:12
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии
7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Лукашевич: ВСУ перебросили в Донбасс ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган»
ВСУ продолжают перебрасывать тяжелое вооружение в Донбасс, за последнюю неделю в регионе обнаружены пять ЗРК "Бук" и четыре РСЗО "Ураган", заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 07:53
Общество
В Москве началось шествие Бессмертного полка
Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.
Обновлено в 08:00
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Игры
В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные
Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
Обновлено в 02:53
Происшествия
При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб один человек
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в восточном направлении
Обновлено в 06:01
Футбол
В «Зените» Гарай боялся привидений. А теперь рубится с Эмери за финал Лиги Европы
Медицинский штаб «Зенита» не называл сроки возвращения аргентинца, Андре Виллаш Боаш говорил о нежелании рисковать.
Обновлено в 04:00
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
В Петербурге стартовала «Регата Победы»
В Петербурге студенты и волонтеры на четырнадцати гребных шлюпках пройдут по рекам и каналам Северной столицы в рамках акции "Регата Победы", сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 07:36