Музыка
Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»РЕН ТВ 20:02
Организатор московского концерта Metallica, глава группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу — Центр" Владимир Зубицкий объяснил, почему музыканты решили спеть песню "Группа крови".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».РБК16:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Политика
Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов
"Если Иран останется на этом опасном пути, он должен принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья", - заявил Хант, подчеркнув, что Великобритания не стремится к росту напряжения, а защищает свободу навигации и ищет возможные пути по сокращению недопонимания, пишет РИА Новости.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Авто
Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени
Обновлено в 17:29
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Космос
Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис заснял на видео момент стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 04:46
Финансы
Сбербанк дал совет россиянам, как повысить шансы на получение ипотеки
Банковские займы населению по своей сложности ранжируются от кредитных карт до ипотеки, и если у клиента есть положительная кредитная история по простому продукту, то банки охотнее выдают ему следующий тип кредита, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.
Обновлено в 20:25
Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Здоровье
Развенчаны популярные мифы о женской груди
Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено в 19:19
Космос
Умер первый руководитель полетов NASA
Обновлено в 20:43
Общество
Артемий Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением
Обновлено в 06:55
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
Обновлено в 03:31
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Баскетбол
Тим Данкан вошел в тренерский штаб «Сан-Антонио»
Обновлено в 22:15
Происшествия
Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено в 08:16
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу
Через месяц в России начнут действовать новые нормы провоза овощей, фруктов и растений через границу.
Обновлено вчера в 22:42