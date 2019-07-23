Музыка

Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»РЕН ТВ 20:02

Организатор московского концерта Metallica, глава группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу — Центр" Владимир Зубицкий объяснил, почему музыканты решили спеть песню "Группа крови".
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Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».
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News.ru18:46

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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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