Музыка

Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»РЕН ТВ вчера в 20:02

Организатор московского концерта Metallica, глава группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу-Центр" Владимир Зубицкий объяснил, почему музыканты решили спеть песню "Группа крови". Он отметил, что рокеры всегда исполняют композицию, которая является знаковой для страны, в которой они выступают.
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с чего всё началось

Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».
РБКвчера в 16:03

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Организаторы объяснили появление песни Цоя на концерте Metallica в России

URA.Ruвчера в 19:56

Организаторы пояснили, почему Metallica спела «Группу крови» в Москве

Московский Комсомолецвчера в 17:45

Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica

Газета.Ruвчера в 18:25

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

RT на русскомвчера в 18:12

Организатор концерта Metallica объяснил, почему музыканты спели «Группу крови»

ТК Звездавчера в 17:54

Стало известно, почему Metallica спела «Группу крови» на концерте в Москве

РИА Новостивчера в 19:46

Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

РБКвчера в 16:03
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Происшествия

Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

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Происхождение скифов связали с алтайскими народами

Исследователи показали, что скифы и сарматы, в том числе, произошли от древних алтайских народов, говорится в Current Biology.
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Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе на озере Круглом

По версии следствия, вечером 13 июля 2019 года на берегу озера Круглое во Всеволожском районе подозреваемый произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в лодку, в которой находились трое взрослых и двое малолетних детей, после чего скрылся с места преступления.
Обновлено в 04:30
Экономика

Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
Обновлено в 05:25
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Обновлено вчера в 07:56
Технологии

Одноклассники и Облако Mail.ru раздадут гигабайты на витрине подарков

Облако Mail.ru и Одноклассники запустили совместный проект на витрине подарков в социальной сети.
Обновлено в 05:04
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:43
Происшествия

Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку

Обновлено в 05:24
Экономика

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Политика

Путин дал поручение по размещению отходов в районе станции «Шиес»

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение населения в вопросе о строительстве объекта размещения твердых отходов в районе станции «Шиес» и доложить до 1 сентября.
Обновлено в 05:16
Музыка

Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском

Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Продюсер Светланы Лободы пожаловалась на бессонницу

Обновлено в 03:47
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Экономика

Средние зарплаты россиян выросли

19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Авто

Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до премьеры

Обновленный внедорожник Suzuki XL6 официально представят публике 21 августа нынешнего года.
Обновлено в 02:11
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
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Происшествия

ЕСПЧ присудил главе «Комитета против пыток» тысячу евро за незаконное задержание на митинге в 2007 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию руководителю «Комитета против пыток» (КПП) Игорю Каляпину за незаконное задержание на «Марше несогласных» в 2007 году.
Обновлено в 04:45
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Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Обновлено вчера в 13:49
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
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В Overwatch появится новый боец с вероятным именем Сигма

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Шоу-бизнес

Безрукова продемонстрировала новую салонную укладку

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Новый компактвэн Baojun RM-5: начало производства

Большой лифтбек Baojun RC-6 встал на конвейер не один: одновременно с ним серийным стал компактвэн RM-5.
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Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми

В Коми с рельсов сошли вагоны с углем, в результате было нарушено движение пассажирских поездов.
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Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни

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Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки

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Тренерский штаб каталонской «Барселоны» огласил состав команды на товарищеский матч против лондонского «Челси».
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Американская рок-группа
Американская метал-группа, образованная в 1981 году. Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит в «большую четвёрку трэш-метала». Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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