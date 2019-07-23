Музыка
Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»РЕН ТВ вчера в 20:02
Организатор московского концерта Metallica, глава группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу-Центр" Владимир Зубицкий объяснил, почему музыканты решили спеть песню "Группа крови". Он отметил, что рокеры всегда исполняют композицию, которая является знаковой для страны, в которой они выступают.
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с чего всё началось
Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».РБКвчера в 16:03
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Организаторы пояснили, почему Metallica спела «Группу крови» в Москве
Московский Комсомолецвчера в 17:45
Организатор концерта Metallica объяснил, почему музыканты спели «Группу крови»
ТК Звездавчера в 17:54
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