Музыка
Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»РЕН ТВ вчера в 20:02
Организатор московского концерта Metallica, глава группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу-Центр" Владимир Зубицкий объяснил, почему музыканты решили спеть песню "Группа крови". Он отметил, что рокеры всегда исполняют композицию, которая является знаковой для страны, в которой они выступают.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».РБКвчера в 16:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Организаторы пояснили, почему Metallica спела «Группу крови» в Москве
Московский Комсомолецвчера в 17:45
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы»
Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.
Обновлено в 02:11
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Интернет
Киберпреступники используют высокую популярность FaceApp в своих целях
Международная антивирусная компания ESET предупреждает о том, что сетевые злоумышленники используют в мошеннических целях высокую популярность мобильного приложения FaceApp.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Пассажиры задержанного рейса Azur Air Москва – Анталья вылетели из аэропорта Шереметьево на резервном борту.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество
Мэр Кунгура отозвал свое заявление на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 07:31
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге Европы
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
Вратарь «Сити» организовал благотворительный матч и забил два гола
Благотворительный матч завершился вничью со счетом 5:5. Эдерсон забил два мяча, один гол он забил с 11-метровой отметки и один — с игры.
Обновлено в 02:11
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Футбол
На Мареза подали жалобу. Его обвиняют в неуважении властей Египта
По сообщению издания Albawaba, лидера сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияда Мареза обвиняют в неуважении властей Египта.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Авто
Электрический Fiat Ducato появится в 2020 году
Обновлено в 01:37
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В РЖД приостановили продажи билетов после ЧП с грузовым поездом в Коми
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Футбол
Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира
Журнал Forbes назвал клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» самым дорогим спортивным коллективом на планете.
Обновлено в 01:17
Технологии
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами на работе
Банковским служащим могут запретить пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами с камерой.
Обновлено вчера в 23:17