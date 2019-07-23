Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»Известия вчера в 22:19
Организатор концерта группы Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» Владимир Зубицкий рассказал, почему американские музыканты исполнили в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови». Об этом во вторник, 23 июля, сообщило «Федеральное агентство новостей».
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Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».РБКвчера в 16:03
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Организаторы пояснили, почему Metallica спела «Группу крови» в Москве
Московский Комсомолецвчера в 17:45
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