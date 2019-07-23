Музыка

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»Известия вчера в 22:19

Организатор концерта группы Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» Владимир Зубицкий рассказал, почему американские музыканты исполнили в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови». Об этом во вторник, 23 июля, сообщило «Федеральное агентство новостей».
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с чего всё началось

Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».
РБКвчера в 16:03

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Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»

РЕН ТВвчера в 20:02

Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

РБКвчера в 16:03

Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica

Газета.Ruвчера в 18:25

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

RT на русскомвчера в 18:12

Организаторы пояснили, почему Metallica спела «Группу крови» в Москве

Московский Комсомолецвчера в 17:45

Объяснен выбор «Группы крови» на концерте Metallica

Lenta.ruвчера в 17:08

Стало известно, почему Metallica спела «Группу крови» на концерте в Москве

РИА Новостивчера в 19:46
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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