Музыка

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»RT на русском 18:12

Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила на концерте в российской столице песню «Группа крови».
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с чего всё началось

Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».
РБК16:03

Подробнее о событии

Стало известно, почему Metallica спела «Группу крови» на концерте в Москве

РИА Новости19:46

Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

РБК16:03

Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica

Газета.Ru18:25

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

RT на русском18:12

Организаторы пояснили, почему Metallica спела «Группу крови» в Москве

Московский Комсомолец17:45

Объяснен выбор «Группы крови» на концерте Metallica

Lenta.ru17:08

Стало известно, почему Metallica спела «Группу крови» в Москве

News.ru18:46
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Космос

Ученые составили первую карту «пустыни», где живет Млечный Путь

Обновлено в 10:03
Происшествия

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
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Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Футбол

Браими стал игроком «Аль-Райяна»

Алжирский полузащитник Ясин Браими подписал контракт с «Аль-Райяном». Соглашение рассчитано на три года.
Обновлено в 15:35
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Политика

Партия Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Обновлено в 12:00
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

WP: Huawei тайно помогала КНДР создать собственную беспроводную сеть

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei тайно помогала властям КНДР в создании и поддержании в рабочем состоянии собственной беспроводной сети передачи данных Koryolink.
Обновлено в 11:06
Авто

В кроссовере BMW iNext появится экзотический руль

Напомним, что прототип BMW iNext был представлен в 2018 году на борту авиалайнера Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa.
Обновлено в 05:11
Политика

Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 05:01
Политика

Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США

Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено в 19:18
Политика

Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Англии чайка похитила чихуахуа

Британский портал Devon Live рассказал о необычном похищении: в городе Пейнтон собаку породы чихуахуа унесла чайка.
Обновлено в 09:24
Кино

Петербуржцев приглашают на пробы для спектакля о Стиве Джобсе

В Санкт-Петербурге будет поставлен спектакль об американском изобретателе, одном из основателей корпорации Apple Стиве Джобсе.
Обновлено в 19:34
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций

Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ДАИШ

Египетский суд вынес приговор 11 подсудимым, которые обвиняются во вступлении в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 19:18
Происшествия

Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву

Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено в 11:33
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Здоровье

Названы продукты, ускоряющие старение

По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются

Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено в 19:54
Происшествия

В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Обновлено в 18:59
Футбол

«Спартак» договорился с «ПСЖ» о переходе игрока сборной Уругвая

По сообщению издания De Telegraaf, полузащитник голандского «ПСВ» и сборной Уругвая Гастон Перейро станет игроком «Спартака».
Обновлено в 19:35
Авто

Дилеры обязывают покупать брызговики, а надо ли?

Сделаем вывод, если брызговики не предусмотрены как необходимый элемент конструкции, то они и не обязательны для приобретения и установки.
Обновлено в 14:07
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
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Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
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Metallica
Американская рок-группа
Американская метал-группа, образованная в 1981 году. Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит в «большую четвёрку трэш-метала». Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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