Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».

с чего всё началось

Исполнение песни Виктора Цоя американской группой «Metallica» во время концерта в «Лужниках» прокомментировал организатор концерта — глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» Владимир Зубицкий, 22 июля сообщает РБК.

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