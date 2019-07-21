Экономика

Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 годуРИА Новости 12:30

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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с чего всё началось
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил
 глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
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