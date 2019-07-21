с чего всё началось

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.

Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

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Экономика Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.

Экономика Американский ритейл уходит в онлайн Закрытия физических магазинов связаны либо с банкротством компаний, либо с желанием ритейлеров затянуть пояса и сократить расходы, уйдя в онлайн-торговлю.