Экономика
Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 годуРИА Новости 12:30
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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Политика
Обнародованы первые экзит-полы с парламентских выборов на Украине
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«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:33
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В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Кино
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Обновлено в 09:02
Политика
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Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Музыка
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Послы США и Канады пируют на фуршете Петра Порошенко
На запахи плова и шашлыка с фуршета партии «Европейская солидарность» экс-лидера Укпаины Петра Порошенко слетелись временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол Канады на Украине Роман Ващук.
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Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Армия и оружие
ЛНР: при обстреле Первомайска Киев использовал артиллерийские системы
Украинские военные при обстреле города Первомайска в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР) 20 июля применили артиллерийские системы.
Обновлено в 07:06
Политика
Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Обновлено в 09:44
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Суд арестовал напавшего на пассажиров метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Транспорт
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 01:07
Футбол
Кононов впервые не проиграл Карпину
Тренеры пересекались между собой три раза. В 2013 году Спартак Карпина выиграл 3:2 у Краснодара Кононова.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Футбол
Филипе Луис попрощался с «Атлетико»
На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико».
Обновлено в 07:43
Политика
Национальный экзит-полл: 5 партий проходят в Раду
Пять партий проходят в Раду по итогам выборов, свидетельствуют данные национального экзит-полла, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:05
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Общество
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье
Облачная погода, дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье, 21 июля.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Американский ритейл уходит в онлайн
Закрытия физических магазинов связаны либо с банкротством компаний, либо с желанием ритейлеров затянуть пояса и сократить расходы, уйдя в онлайн-торговлю.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58