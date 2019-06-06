Экономика
Орешкин заявил о возможной рецессии в РФ из-за потребкредитовiReactor 07:03
ВВП создан необеспеченными потребкредитами, а это 30% роста в год. С таким заявлением министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
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Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 03:08
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