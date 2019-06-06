Экономика

Орешкин заявил о возможной рецессии в РФ из-за потребкредитовiReactor 07:03

ВВП создан необеспеченными потребкредитами, а это 30% роста в год. С таким заявлением министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
Читать в источнике
Эльвира Набиуллина
Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 03:08

Подробнее о событии

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

ТАСС03:26

Орешкин заявил о риске рецессии из-за перегрева рынка потребкредитования. Набиуллина с ним не согласилась

Фонтанка.Ру04:19

Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии из-за роста потребкредитования

Коммерсантъ04:10

Орешкин объяснил смысл доклада о проблемах с нацпроектами

РБК04:33

На ПМЭФ Орешкин поспорил с Набиуллиной о том, стоит ли кредитовать россиян

Мойка7805:47

Орешкин предрек экономике РФ рецессию из‐за кредитов

Телеканал 360°03:13

Орешкин предупредил о риске рецессии из-за проблем в потребкредитовании

Интерфакс03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Общество

Бари Алибасов написал новое завещание

Обновлено в 07:52
Игры

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский повторно предложит Раде уволить Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе ещё раз внесёт в Верховную раду предложение об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, а также глав Минобороны и СБУ.
Обновлено в 18:24
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Общество

Аспирантка КубГУ придумала, как на сточных водах Краснодара зарабатывать до 24 млн. рублей в год

Технологию производства дешевых удобрений путем извлечения фосфора из сточных вод Олеся Рыбалкина представила в рамках финального этапа губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов «Премия IQ года».
Обновлено в 10:47
Религия

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:34
Общество

Утверждены условия получения долгосрочных многократных шенгенских виз

Условия получения многократных шенгенских виз утверждены советом Европейского союза по внутренним делам, сообщается в распространенном ведомством коммюнике.
Обновлено в 18:47
Технологии

Проект Vostok запустил основную сеть закрытой блокчейн-платформы

На полях престижного форума представители российского проекта Vostok запустили основную сеть одноименной закрытой блокчейн-платформы.
Обновлено в 14:41
Футбол

Карвахаль не исключает возможного ухода из «Реала»

Знаете, как говорят, ты никогда не уйдёшь из «Реала», пока тебя не выгонят. Я считаю, что всё зависит от конкретной личности.
Обновлено в 14:46
Политика

Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться большим политиком.
Обновлено в 09:33
Кино

Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Обновлено в 14:50
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Авто

Volkswagen Golf R сразился в гонке с новым Cupra Ateca

Автомобили сразились в гонке по прямой.
Обновлено в 12:20
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Игры

Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Гаджеты

Бюджетный смартфон Nokia 2.2 презентован официально

Компания HMD Global провела официальную презентацию своего нового бюджетного смартфона Nokia 2.2, наделённого функцией разблокировки по лицу владельца и поддержкой программы Android One, гарантирующей обновление операционной системы сроком на два года.
Обновлено в 11:31
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Экономика

РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома

«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Компания «Калашников» презентовала образцы действующего вооружения на форуме ПМЭФ-2019

Технический консультант «Калашников» Media Владимир Онокой заявил, что представленные на Петербургском международном экономическом форуме образцы оружия поставляются в военные части и правоохранительные органы.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

«Спит со вчерашнего дня»: Алибасов находится под наркозом

Обновлено в 12:40
Здоровье

В Минздраве призвали освободить российских врачей от «рутины»

Замминистра отметила, что очень важно внедрять в медицинский софт единые клинические рекомендации, которыми мог бы руководствоваться врач непосредственно во время оказания медицинской помощи.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Поддерживаемые США боевики усилили вербовку в лагере «Эр-Рукбан»

Обновлено в 12:32
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Политика

Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное