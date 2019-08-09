Москва и Минск сняли принципиальные разногласия по интеграции, заявил глава Минэкономразвития Орешкин, сообщает ТГ-канал "Sputnik Ближнее зарубежье". Теперь предстоит большая работа по претворению этих договоренностей в жизнь.

Москва и Минск сняли принципиальные разногласия по интеграции

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