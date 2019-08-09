Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и БелоруссииГазета.Ru 09:50
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты. Об этом сообщает РИА "Новости". Он также добавил, что необходимые договоренности достигнуты.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:14, Вашингтон
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
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Недвижимость
Самое доступное жилье в России стремительно дорожает
Самые дешевые студии продаются в Кемеровской и Челябинской областях – до 40 тысяч рублей за квадратный метр.
Обновлено в 09:40
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 16:51
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В США задержали мужчину с оружием и в бронежилете
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене
В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Apple предлагает миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone
Корпорация Apple предлагает специалистам в области кибербезопасности до 1 миллиона долларов за обнаружение уязвимостей в iPhone.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Баскетбол
Баскетболисты сборной России обыграли Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России по баскетболу в первом матче на международном товарищеском турнире в итальянской Вероне обыграла команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:35
Здоровье
Ученые выяснили, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить
При условии, что вы едите гораздо больше растительной пищи, чем продуктов животного происхождения, риск преждевременной смерти от любых проблем со здоровьем можно снизить до 25%, заключили американские ученые.
Обновлено в 10:17
Наука
Физики изготовили радужный катафот из наночастиц и скотча
Группа физиков из Китая и США разработали пленку, которая отражает около 40 процентов падающего белого света независимо от угла его падения, кажется однотонно-зеленой, если источник света совпадает с наблюдателем, и радужно переливается в противном случае.
Обновлено в 14:00
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Футбол
Алиссон не сыграет в матче за Суперкубок Европы с «Челси»
В среду, 14 августа, «Ливерпулю» предстоит матч с «Челси» за Суперкубок Европы.
Обновлено в 17:49
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Политика
Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме
Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Онколог назвал семь признаков развития рака
Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.
Обновлено в 15:38
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Общество
Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах
Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Общество
Сельдяного короля впервые заметили у берегов России
Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено в 07:31
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11