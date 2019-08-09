Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и БелоруссииГазета.Ru 09:50
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты. Об этом сообщает РИА "Новости". Он также добавил, что необходимые договоренности достигнуты.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации
Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
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Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.
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Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
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«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
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Тульский «Арсенал» остался без Михаила Александрова
Как стало известно "Тульской прессе", "Арсенал" остался без полузащитника Михаила Александрова.
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ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму
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В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
Обновлено в 06:31
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Интернет
В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного
Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
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Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа
СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.
Обновлено в 11:47
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Общество
Ричард Гир привез продукты на судно с мигрантами
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
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Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
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Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Мечел» подписал крупный контракт с китайской Baosteel Resources
"Мечел" подписал долгосрочный контракт на поставку коксующегося угля с Baosteel Resources, входящей в China Baowu Steel, крупнейший сталелитейный холдинг КНР.
Обновлено в 07:09
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Авто
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На белорусском заводе "БелДжи" стартовал выпуск нового седана Geely GE.
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Общество
В России появится национальный стандарт на школьную форму
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Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
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Происшествия
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Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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