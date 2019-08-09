Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты. Об этом сообщает РИА "Новости". Он также добавил, что необходимые договоренности достигнуты.

Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии

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