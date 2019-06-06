Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитованияГазета.Ru 08:48

Необеспеченное потребительское кредитование растет достаточно высокими темпами. Мы ввели регулирующие меры с начала сентября. Пока эффект трех месяцев не очень большой, через какое-то время, я не исключаю, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы будем смотреть за этой ситуацией.

По мнению Орешкина, если ситуация на рынке потребительского кредитования не изменится, рецессия в России может наступить уже в 2021 году.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Происшествия Туристический автобус попал в ДТП в Дубае, 15 человек погибли Государственная автобусная компания Омана Mwasalat, которой принадлежит автобус, выразился в Twitter соболезнования погибшим и объявила о приостановке ежедневных рейсов между столицей Омана Мускатом и Дубаем.

Армия и оружие Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.

Культура BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.

Происшествия ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.

Спорт Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).

Футбол РПЛ создала рабочую группу по вопросу расширения до 18 команд Российская Премьер-лига создала рабочую группу по вопросу расширения до 18 команд. Об этом заявил президент организации Сергей Прядкин.

Экономика Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Авто Российский авторынок показал максимальное падение за два года Как отметил председатель комитета Йорг Шрайбер, это падение стало самым значительным за два года.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая Самым продаваемым кроссовером в России в мае 2019 года стала модель Hyundai Creta — дилерами был реализован 5781 автомобиль.

Общество Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы".

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Футбол Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги наций Англия и Нидерланды трижды встречались друг с другом в рамках товарищеских поединков.

Происшествия Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.

Финансы Совкомбанк на треть нарастил регулярную прибыль Чистая прибыль Совкомбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого квартала 2019 года составила 5,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Армия и оружие ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков Сообщается, что всего же военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили четыре вылета на их перехват и сопровождение.

Гаджеты Huawei открывает новые фирменные магазины в России На сегодняшний день в России уже открыты шесть фирменных магазинов – в Москве, Новосибирске и Уфе.

Армия и оружие США испытали гиперзвуковую электропушку Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.

Кино Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.

Политика Кузьмин решил помочь Зеленскому избавиться от Луценко Решил помочь президенту Зеленскому избавиться от генпрокурора Луценко: направил обращение, в котором привел аргументы для отставки генпрокурора.

Происшествия В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.