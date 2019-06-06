Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитованияГазета.Ru 08:48

По мнению Орешкина, если ситуация на рынке потребительского кредитования не изменится, рецессия в России может наступить уже в 2021 году.
Читать в источнике
Эльвира Набиуллина
Необеспеченное потребительское кредитование растет достаточно высокими темпами. Мы ввели регулирующие меры с начала сентября. Пока эффект трех месяцев не очень большой, через какое-то время, я не исключаю, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы будем смотреть за этой ситуацией.
— Эльвира Набиуллина, российский политикМосква 24 06:43

Подробнее о событии

Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии из-за роста потребкредитования

Коммерсантъ04:10

Кудрин предостерег от неумеренного роста потребительского кредитования

РИА Новости05:28

Кредиты - это от бедности: ЦБ и МЭР поспорили о рисках финансовой стабильности

Вести.Ru04:13

В ВТБ не видят предпосылок для роста неплатежей по потребительским кредитам

ТАСС09:02

В ЦБ закредитованность россиян объяснили низким уровнем жизни

RT на русском03:42

Орешкин объяснил смысл доклада о проблемах с нацпроектами

РБК04:33

Орешкин предупредил о риске рецессии из-за проблем в потребкредитовании

Интерфакс03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина

Проститься с Никитой пришли около 300 человек: из поискового отряда «Эскадрон», 24-ой Новосибирской и 22-ой Ростовской дивизий, из кадетского училища и еще несколько десятков военных.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Богородском округе

Один человек погиб в результате ДТП в городском округе Богородский.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола

Шайло, 13-летняя дочь голливудской актриса Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Мать единственного сына Алексея Булдакова публично осудила его вдову, которая назвала только себя наследницей актера

Обновлено в 11:56
Экономика

Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с инвестором Майкла Калви "шоком для экономики", чреватым оттоком капитала из России.
Обновлено в 02:39
Музыка

В Екатеринбурге показали график выступлений на Ural Music Night

Организаторы Ural Music Night презентовали полную программу фестиваля.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Брэд Питт показал новую девушку

По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Группа «На-На» поздравила Бари Алибасова с 72-летием

Группа «На-На» поздравила своего продюсера с днем рождения, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Обновлено в 11:23
Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Политика

Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует

Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Армия и оружие

Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Обновлено в 07:07
Происшествия

В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Наука

ФБР опубликовало «досье на снежного человека»

Сотрудники Федерального бюро расследований США опубликовали документы об изучении образцов "снежного человека".
Обновлено в 00:19
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Авто

Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring

Подразделение Jaguar, занимающееся созданием специальных транспортных средств, представило ограниченную, более ориентированную на дороги общего пользования, версию своего хардкорного супер седана XE SV Project 8. Новинка, получившая приставку Touring в названии, вместо регулируемого антикрыла из углеродного волокна оснащена аккуратным спойлером на багажнике.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Андрея Малахова наконец-то заставили замолчать

Телеведущий посетил стоматолога. Скандального телеведущего Андрея Малахова наконец-то заставили замолчать.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Движение на южном участке МКАД восстановлено

Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.
Обновлено в 11:45
Здоровье

Пациенту в Чувашии удалили опухоль весом 20 кг

В Чувашии в Республиканском клиническом онкологическом диспансере удалили злокачественную опухоль у мужчины.
Обновлено вчера в 08:35
Энергетика

Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено в 11:35
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное