Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитованияГазета.Ru 06:43
Рост сектора потребительских кредитов опасен для экономики, предупреждает глава Минэка. Кредиты россиян множатся в разы быстрее, чем растут номинальные доходы населения. Такими темпами мы скатимся в рецессию уже к 2021 году, предупреждает Орешкин.
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Необеспеченное потребительское кредитование растет достаточно высокими темпами. Мы ввели регулирующие меры с начала сентября. Пока эффект трех месяцев не очень большой, через какое-то время, я не исключаю, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы будем смотреть за этой ситуацией.
— Эльвира Набиуллина, российский политикМосква 24 06:43
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