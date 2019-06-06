Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитованияГазета.Ru 06:43
Рост сектора потребительских кредитов опасен для экономики, предупреждает глава Минэка. Кредиты россиян множатся в разы быстрее, чем растут номинальные доходы населения. Такими темпами мы скатимся в рецессию уже к 2021 году, предупреждает Орешкин.
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Неверно считать, что сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря. Да, темпы роста высокие, но они ровно такие же, как у ипотеки. Доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП, посмотрите на доли долга домохозяйств других стран. Поэтому рисков стабильности финансовой системы нет.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 05:33
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