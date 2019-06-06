Максим Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитованияГудвилл.онлайн 04:13

Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы.

Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития Российской Федерации Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ. По мнению Орешкина, в России произошел «перекос» в сфере потребительского кредитования.

Общество Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о предстоящей операции Вадим Горжанкин, пиар-директор музыкального продюсера Бари Алибасова, опроверг информацию о подготовке композитора к операции.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Энергетика «Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

Политика На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Политика Путин раскритиковал выход США из договора по ПРО Выход США из договора по ограничению систем ПРО стал первым шагом к фундаментальной раскачке глобальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Политика Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом» Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Футбол FA осудила поведение английских болельщиков в Португалии Футбольная ассоциация Англии (The FA) осудила поведение фанатов сборной Англии, устроивших беспорядки в Порту, сообщается в микроблоге пресс-службы организации в Twitter.

Политика Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.

Происшествия Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Транспорт К 2027 году московское метро может вырасти в два раза В этом году запланирован ввод 14 новых станций метро, в следующем – 9, в 2021-м – 12, в 2022-м – 18, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Авто Представлен обновлённый кроссовер Renault Koleos Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.

Экономика Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

Происшествия Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.

Общество Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Экономика «МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи «МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».

Политика Трамп предупредил Китай о повышении пошлин Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.

Спорт Олимпийский комитет России заявил на Европейские игры 21 легкоатлета На заседании был утвержден состав национальной команды на II Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске.