Экономика

Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в РоссииГазета.Ru 04:55

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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Эльвира Набиуллина
Неверно считать, что сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря. Да, темпы роста высокие, но они ровно такие же, как у ипотеки. Доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП, посмотрите на доли долга домохозяйств других стран. Поэтому рисков стабильности финансовой системы нет.
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