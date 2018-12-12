Выступая на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса, глава МЭР Максим Орешкин заявил, что отношения Москвы и Брюсселя «во многом переживают некий ренессанс», сообщает корреспондент РБК. По словам министра, об этом свидетельствуют цифры.

с чего всё началось

Глава российского Минэкономики Максим Орешкин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявил, что второй год подряд товарооборот между Россией и ЕС показывает уверенный рост. По мнению министра, отношения России и Европы сейчас «во многом переживают некий ренессанс».

Орешкин заявил о «ренессансе» в отношениях России и Европы

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