Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляцииРБК 08:26
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться. «И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться», — заявил Орешкин.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Наука
Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера
Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Политика
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено в 13:57
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Общество
СК проводит проверку из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Доследственная проверка организована в Нижегородской области после появления в СМИ информации об отказе в отдыхе на турбазе детям с ВИЧ-инфекцией, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
Спецпредставитель генсека ООН по Косово Захир Танин скорее всего поднимет вопрос о нападении на сотрудника миссии ООН в Косово, россиянина Михаила Краснощекова, в ходе заседания Совбеза, сообщил журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 16:07
Гаджеты
Apple окончательно избавилась от iTunes
Обновлено в 15:38
Политика
В ПАСЕ предложили сохранять за депутатами голос при пересмотре полномочий их делегации
В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.
Обновлено в 14:24
Кино
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Наука
Физики впервые создали лазер на органическом диоде с накачкой током
Физики продемонстрировали генерацию когерентного излучения органическим полимером при пропускании через него электрического тока.
Обновлено в 12:39
Политика
Зеленский сообщил о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 10:19
Спорт
Муллина победила в прыжках с шестом на турнире в Венгрии
Обновлено в 14:43
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Рязани по делу о детской площадке задержан начальник управления ЖКХ
По информации «МедиаРязань», начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города задержали на 48 часов и доставили в Москву в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Обновлено в 15:53
Происшествия
Канал поспорившей с Зеленским журналистки купил квартиру семье погибшего шахтера
30 мая президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область на шахту «Лесная», где погибли два горняка, вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала «Прямой» по поводу квартиры для семьи погибшего.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Сообщается, что жена экс-короля Малайзии наблюдалась в одной из лучших клиник Германии, а в марте она прилетала в Москву.
Обновлено в 16:18
Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Разгон забастовки в Судане: погибли более 30 человек
Обновлено в 14:48
Футбол
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник "Краснодара" пропустит матчи отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
Обновлено в 15:24