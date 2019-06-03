Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляцииРБК 08:26

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться. «И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться», — заявил Орешкин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Газета.Ru09:01

Минэкономики допустило рост ВВП в 2019 году выше прогнозных 1,3%

Коммерсантъ08:36

Инфляция в России в марте прошла пик в 5,3%

Говорит Москва07:53

Орешкин: инфляция прошла пик и будет замедляться

Московский Комсомолец08:05

Орешкин: Рост ВВП в России может превысить прогнозы

РЕН ТВ07:47

Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%

РИА Новости07:35

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

РБК08:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Кино

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
Наука

Создано устройство для превращения энергии падающего снега в электричество

Два ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изобрели устройство, которое использует силикон, чтобы захватить электрический заряд от снега и превратить его в электрический ток.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Спорт

В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 06:19
Политика

Послов Польши и Израиля на Украине возмутил памятник Шухевичу

Польский и израильский дипломаты Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион направили письмо главе администрации Ивано-Франковска, в котором выразили протест в связи с открытием нового памятника лидеру украинских националистов Роману Шухевичу.
Обновлено в 08:03
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Обновлено в 11:24
Авто

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Обновлено в 07:01
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Технологии

Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала себя бывшим «агентом Кремля»

Обновлено в 10:55
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Авто

Японцы начали принимать в России заказы на Toyota Supra

Возрожденная Toyota Supra, переродившаяся в пятом поколении, добралась до российского рынка.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Анна Седокова показала свое «натуральное хозяйство»

Фото Седокова подписала просто: «Натуральное хозяйство».
Обновлено в 11:00
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Наука

В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции

На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Экономика

В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора

На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.
Обновлено в 05:16
Авто

GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer

Как сообщает GM Authority, недавно на полигоне GM в Милфорде были замечены два четырехдверных внедорожника Jeep Wrangler.
Обновлено в 01:59
Здоровье

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко пострадала при перелете от неадекватных пассажиров

Обновлено в 08:30
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 10:17
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное