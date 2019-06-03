Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляцииРБК 08:26
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться. «И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться», — заявил Орешкин.
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В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции
На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
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На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.
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