Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляцииРБК 08:26

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться. «И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться», — заявил Орешкин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Газета.Ru09:01

Инфляция в России в марте прошла пик в 5,3%

Говорит Москва07:53

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

РБК08:26

Орешкин: инфляция прошла пик и будет замедляться

Московский Комсомолец08:05

Орешкин: Рост ВВП в России может превысить прогнозы

РЕН ТВ07:47

Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%

РИА Новости07:35

Минэкономики допустило рост ВВП в 2019 году выше прогнозных 1,3%

Коммерсантъ08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия

Делом об убийстве экс-бойца спецназа занялся центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве в подмосковном Красногорске бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа

Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Общество

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Технологии

Китай начнет выдавать коммерческие лицензии на 5G

Китай планирует выдавать лицензии на коммерческое использование сети 5G.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне

В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00
Происшествия

При крушении вертолёта в США погибли три человека

В результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас погибли три человека, один пострадал.
Обновлено в 12:55
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Гаджеты

Производителей смартфонов с eSim обяжут хранить данные в России

Правительство России планирует обязать производителей смартфонов, которые поддерживают систему виртуальных (встроенных) сим-карт eSim, хранить персональные данные пользователей на российских серверах.
Обновлено в 04:09
Политика

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Энергетика

Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Сирийская армия штурмует горную крепость боевиков в Латакии

Обновлено в 09:32
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Транспорт

Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня

Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.
Обновлено в 12:38
Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Политика

Володин навестил Краснощекова в больнице Белграда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербию посетил российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова, который находится в больнице Белграда.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Обновлено в 13:13
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Культура

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Политика

Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное