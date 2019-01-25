Экономика
Орешкин заявил о прохождении Россией пика инфляционной динамикиИнтерфакс вчера в 10:50
Пик ускорения годовой инфляции в РФ пройден, темпы ее роста будут замедляться, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на брифинге в пятницу в Давосе.
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Орешкин: Рост инфляции в России сохранится на протяжении всего первого квартала
Интересантвчера в 11:33
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Трюдо отправил в отставку посла Канады в КНР
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