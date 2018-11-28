Президент обсуждал ее с регионами, эти KPI обсуждались.

Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций

Финансы Финансы ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».

Политика Политика Путин рассказал о ситуации в экономике Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", рассказал о ситуации в российской экономики.

Экономика Экономика АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира» АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.

Финансы Финансы Больше половины новых российских евробондов купили британцы Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.

Экономика Экономика Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.

Экономика Экономика ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.

Финансы Финансы Официальный курс евро на четверг снизился до 75,52 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 10,26 копейки — до 75,5191 рубля, курс доллара увеличился на 16,36 копейки — до 66,9436 рубля, следует из данных Банка России.

Финансы Финансы Силуанов заявил о пользе профицита бюджета для борьбы с санкциями Профицит федерального бюджета России создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Экономика Экономика Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.

Экономика Экономика Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.

Недвижимость Недвижимость Треть премиальных ЖК в продаже оказались проектами редевелопмента В настоящий момент на рынке премиальных новостроек Москвы представлено 19 проектов редевелопмента.

Экономика Экономика Глава ВТБ сравнил «Базель III» с раком простаты Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору («Базель III») глава ВТБ Андрей Костин сравнил с раком простаты.

Экономика Экономика Ритейлером L`occitane заинтересовались фонды прямых инвестиций Французская компания L`Occitane, производитель и ритейлер натуральной косметической продукции, оказалась в центре внимания нескольких фондов прямых инвестиций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Экономика Экономика В России с 1 декабря подорожают запчасти для ремонта по ОСАГО Отмечается, что по новым ценам стоимость запчастей будет рассчитываться уже с 1 декабря.