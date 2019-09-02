Энергетика
ВедомостиОрешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
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Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Футбол
Ван Дейк, Роналду и Месси номинированы на приз The Best от ФИФА
Ранее игроки были номинированы на приз лучшему игроку сезона-2018/19 по версии УЕФА. Награду в итоге получил ван Дейк.
Спорт БИЗНЕС Online 07:45
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
Борисов объяснил взрыв под Северодвинском созданием новой техники
Авария на военном полигоне в Архангельской области под Северодвинском стала следствием создания новых образцов техники, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Газета.Ru 03:41
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Политика
Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун
Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.
РИА Новости 06:51
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
РИА Новости 05:42
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Игры
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика 00:30
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
РИА Новости 07:39
Происшествия
Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске
Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:57
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Гаджеты
В Сети показали возможности камеры Redmi Note 8 Pro
В сети опубликовали снимки, сделанные на Redmi Note 8 Pro. Этот аппарат при хорошей освещенности отлично справляется с макросьемкой.
Astera 06:15
Политика
К России перешло председательство в Совбезе ООН
Россия с 1 сентября стала председателем в Совете безопасности ООН.
Южный Федеральный вчера в 01:03
Политика
Избирком Санкт-Петербурга аннулировал регистрацию Владимира Бортко
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга аннулировала регистрацию кандидата в губернаторы города Владимира Бортко.
Коммерсантъ 06:45
Транспорт
В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута
Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26
Космос
Марсианский скафандр прошел испытания
Rusargument вчера в 07:19