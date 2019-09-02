Энергетика
ВедомостиОрешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
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Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Авто
Новый Nissan Juke показали на тизерном видео
Судя по 10-секундному ролику, спереди второе поколение Nissan Juke еще больше унифицируют со «старшим» братом Qashqai, наделив его V-образной радиаторной решеткой и характерными выступами на капоте.
Автоновости дня вчера в 14:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Политика
Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД
Россия предложила странам-членам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, но пока не получила положительного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:10
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Хоккей
Барбашев подписал новый контракт с «Сент-Луисом»
Российский нападающий Иван Барбашев согласился подписать новый контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года.
Нева Спорт 01:40
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Космос
Физики опубликовали подробные инструкции по строительству «кротовой норы»
AstroNews.ru вчера в 15:22
Политика
Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
РЕН ТВ вчера в 09:20
Политика
Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
Обозреватель Би-би-си Лора Кюннсберг написала в своем Твиттере о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может внести в парламент предложение о проведении досрочным парламентских выборов.
Московский Комсомолец 08:15
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
Учебный корабль «Перекоп» прибыл в Североморск
Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что учебный корабль «Перекоп» с курсантами на борту прибыл на главную базу Северного флота в Североморск.
Политическая Экспертиза 02:58
Транспорт
В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута
Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика
Зеленский заявил о начале ремонта моста в Станице Луганской
Некоторое время назад Киев на заседании в Минске контактной группы по урегулированию гражданской войны на Украине заявил, что до ремонта моста на КПП "Станица Луганская" должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области).
Народные новости 06:02
Финансы
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Футбол
5 футболистов претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в августе
Пять игроков претендуют на награду лучшему футболисту месяца в чемпионате России по итогам августа.
Евро-футбол.ру 04:42
Происшествия
Грузовой поезд сошел с рельсов под Выборгом
В ночь на 2 сентября при отправлении сошел с рельсов грузовой поезд сообщением «Высоцк — Выборг», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
МР7.ру 06:16
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец 04:45
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38