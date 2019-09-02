Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Авто Новый Nissan Juke показали на тизерном видео Судя по 10-секундному ролику, спереди второе поколение Nissan Juke еще больше унифицируют со «старшим» братом Qashqai, наделив его V-образной радиаторной решеткой и характерными выступами на капоте.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД Россия предложила странам-членам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, но пока не получила положительного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Хоккей Барбашев подписал новый контракт с «Сент-Луисом» Российский нападающий Иван Барбашев согласился подписать новый контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Политика Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.

Политика Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы Обозреватель Би-би-си Лора Кюннсберг написала в своем Твиттере о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может внести в парламент предложение о проведении досрочным парламентских выборов.

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Армия и оружие Учебный корабль «Перекоп» прибыл в Североморск Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что учебный корабль «Перекоп» с курсантами на борту прибыл на главную базу Северного флота в Североморск.

Транспорт В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.

Экономика ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Политика Зеленский заявил о начале ремонта моста в Станице Луганской Некоторое время назад Киев на заседании в Минске контактной группы по урегулированию гражданской войны на Украине заявил, что до ремонта моста на КПП "Станица Луганская" должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области).

Финансы Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).

Армия и оружие В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.

Футбол 5 футболистов претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в августе Пять игроков претендуют на награду лучшему футболисту месяца в чемпионате России по итогам августа.

Происшествия Грузовой поезд сошел с рельсов под Выборгом В ночь на 2 сентября при отправлении сошел с рельсов грузовой поезд сообщением «Высоцк — Выборг», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Здоровье Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.