Энергетика
РБКОрешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
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Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.Ведомостивчера в 20:54
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Орешкин: российская экономика не будет испытывать сильного давления даже при $40 за баррель
Коммерсантъвчера в 22:14
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Народный банк Китая понизил курс юаня на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1, сообщает ТАСС По данным статистики, это минимальное значение китайской валюты с 13 марта 2008 года.
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Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
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Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
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Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
«Ведомости»: Бортко уговорили не сниматься с выборов, но он передумал
Депутат Госдумы от КПРФ режиссер Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга, чтобы врио губернатора Александр Беглов мог победить в первом туре.
Дождь 02:09
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
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Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
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В Сети появились видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
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Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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Футбол
Диего Симеоне: «„Атлетико“ хочет побеждать, побеждать и снова побеждать»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Эйбаром» (3:2) в третьем туре чемпионата Испании.
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США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
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СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
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Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
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Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
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Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
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Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
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Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 13:59