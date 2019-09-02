с чего всё началось

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

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Армия и оружие Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.

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