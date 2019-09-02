с чего всё началось

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Политика Руководство Финляндии хочет знать больше о финских жертвах сталинских репрессий По оценкам историка Йоуко Вахтела, в сталинских чистках могло погибнуть до 20 тыс. финнов – эта цифра почти равна жертвам Зимней войны и количеству убитых красных в гражданской войне 2018 года.

Происшествия В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Кино Джуд Лоу высказался о цитате Достоевского про бога Известный актер Джуд Лоу, сыгравший главного героя в сериале «Новый папа» - продолжении ленты «Молодой папа», на Международном Венецианском кинофестивале высказался о цитате Федора Достоевского о боге.

Армия и оружие Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.

Финансы Официальный курс евро снизился на 21 копейку Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.

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Футбол Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.

Политика Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.

Происшествия Борисов объяснил взрыв под Северодвинском созданием новой техники Авария на военном полигоне в Архангельской области под Северодвинском стала следствием создания новых образцов техники, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Здоровье Уральский полпред поручил создать рабочую группу после истории с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле Как сообщалось, в конце августа сразу шесть хирургов Нижнетагильской горбольницы N1 подали заявление об увольнении, до этого уволились три врача из Демидовской горбольницы.

Политика Единоросс Метельский подал иск против Навального Секретарь регионального отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал в суд иск о защите чести к Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), следует из карточки на сайте суда.

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Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Футбол Черчесов вызвал к себе поругавшихся Оздоева и Джикию Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел беседу с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и защитником «Спартака» Георгием Джикией.

Финансы Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Общество В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Шоу-бизнес Беременной Анастасии Решетовой стало плохо в самолете Беременная Анастасия Решетова почувствовала себя плохо на борту самолета.

Кино Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане.