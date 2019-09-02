с чего всё началось

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Гаджеты Компания Xiaomi готовит под видом нового Mi 9 Lite старый смартфон Отмечается, что смартфон станет новой версией ранее выпущенного на китайском рынке Xiaomi CC 9.Отметим, младшая версия Xiaomi CC 9, вышедшая в Китае под названием Xiaomi CC 9e, уже выпущена в других регионах мира под названием Xiaomi Mi A3.

Музыка Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.

Политика США, Польша и Украина подписали газовый меморандум США, Польша и Украина в субботу, 31 августа, в Варшаве подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в газовой сфере.

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Футбол Коноплянка может перейти в «Шахтёр» Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, выступающий за немецкий «Шальке», может перейти в донецкий «Шахтёр».

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.

Политика Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.

Хоккей «Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия "Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.

Экономика Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный» Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Политика Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.

Здоровье Бананы оказывают благоприятное влияние на организм Бананы содержат много клетчатки, поэтому являются отличным перекусом для спортсменов после тренировки.

Общество Во Флориде объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» Из-за надвигающегося урагана "Дориан" губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большинства прибрежных округов, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление на сайте губернатора.

Экономика Будущее российской экономики предскажут по-новому Прогноз относительно развития экономики России будет составляться по новой методике, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Жертв теракта в средней школе №1 Беслана вспоминают в Северной Осетии Смотрите такжеУчастник банды Шамиля Басаева получил 14 лет колонии за нападение на Буденновск В пресс-службе отметили, что 3 сентября, в Беслане проведут крестный ход с портретами погибших, его маршрут пройдет от школы № 1 к мемориальному комплексу "Город ангелов".

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Политика Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.

Экономика AliExpress сделает пакетное предложение В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).

Происшествия На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.