Экономика

Орешкин заявил о дальнейшем падении цен на сырьевые товарыАргументы и Факты 10:39

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время не исключено дальнейшее падение цен на сырьевые товары. В интервью радиостанции Эхо Москвы Орешкин заявил, что подобные риски существуют. Однако, по его словам, российская экономика готова к ним лучше, чем в 2014 году.
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Орешкин заявил о дальнейшем падении цен на сырьевые товары

Аргументы и Факты10:39

Орешкин предсказал новое падение цен на сырье

Газета.Ru10:26

Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары

ТАСС10:12
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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