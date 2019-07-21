Экономика
Орешкин заявил о дальнейшем падении цен на сырьевые товарыАргументы и Факты 10:39
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время не исключено дальнейшее падение цен на сырьевые товары. В интервью радиостанции Эхо Москвы Орешкин заявил, что подобные риски существуют. Однако, по его словам, российская экономика готова к ним лучше, чем в 2014 году.
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