Экономика
Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёлREGNUM 21:51
По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что инфляция скоро может снизиться меньше чем до четырёх процентов.
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Происшествия
В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика
В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
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Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Футбол
Гол Радамеля Фалькао помог сборной Колумбии разгромить Панаму
Игра прошла в Боготе и завершилась разгромной победой колумбийцев — 3:0. В составе хозяев голами отметились Вильям Тесильо, Луис Мурьель и Радамель Фалькао (с пенальти).
Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
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Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
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Игры
Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2
Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Экс-глава легендарной клиники Мешалкина задержан в Новосибирске
В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина и бывший депутат Законодательного собрания Александр Караськов.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру
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Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Трампа прекратить бомбить Идлиб
В Кремле прокомментировали призыв президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировку сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:04
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Эксперты рекомендовали напиток для утоления жажды в жару
Разбавленный в два раза водой яблочный сок, рассказала "Российской газете" руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич, лучший напиток в жару, когда человек сильно потеет и вместе с жидкостью теряет различные соли.
Обновлено в 21:00
Кино
Marvel планирует новые сольники героев «Мстителей 4»
Студия Marvel планирует запустить в производство несколько сольных кинопроектов, посвященных уже знакомым зрителям героям киновселенной.
Обновлено в 17:05
Футбол
Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 19:46
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Политика
Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него
Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный: «Когда родилась малышка, у меня не было отношений с Ольгой»
Обновлено в 21:30
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Обновлено в 17:37
Финансы
Кредитование в Ростовской области выросло на 15% в 2019 году
По итогам первого квартала 2019 года банки Ростовской области выдали населению 70,6 млрд руб. кредитов, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:10
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».
Обновлено в 11:30
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11