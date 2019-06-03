Экономика

Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёлREGNUM 21:51

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что инфляция скоро может снизиться меньше чем до четырёх процентов.
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Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Газета.Ru09:01

Минэкономики допустило рост ВВП в 2019 году выше прогнозных 1,3%

Коммерсантъ08:36

Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%

РИА Новости07:35

Орешкин: инфляция прошла пик и будет замедляться

Московский Комсомолец08:05

Орешкин: Рост ВВП в России может превысить прогнозы

РЕН ТВ07:47

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

РБК08:26

Инфляция в России в марте прошла пик в 5,3%

Говорит Москва07:53
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Экономика

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Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка намерена приехать в Россию

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Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».
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Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
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В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором

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