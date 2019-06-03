Экономика

Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёлREGNUM вчера в 21:51

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что инфляция скоро может снизиться до менее чем четырёх процентов.
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Орешкин: Рост ВВП в России может превысить прогнозы

РЕН ТВвчера в 07:47

Минэкономики допустило рост ВВП в 2019 году выше прогнозных 1,3%

Коммерсантъвчера в 08:36

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

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Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Газета.Ruвчера в 09:01

Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%

РИА Новостивчера в 07:35

Инфляция в России в марте прошла пик в 5,3%

Говорит Москвавчера в 07:53
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Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым

Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
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Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
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Футбол

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
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Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

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Происшествия

В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата

В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Авто

Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90

На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Политика

Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце

Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.
Обновлено вчера в 10:37
Культура

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 04:19
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 04:02
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

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Финансы

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Объем потребительских кредитов, оформленных клиентами российских банков в январе–марте 2019 года, составил 679,7 млрд рублей против 517,6 млрд рублей годом ранее.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 03:51
Единоборства

Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом

По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.
Обновлено в 03:13
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол

Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу

Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине

Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Политика

Лавров: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войны

Молодежь убеждают в том, что победа над фашизмом была обеспечена благодаря высадке в Нормандии Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью "О Дне Победы", в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Обновлено в 03:47
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