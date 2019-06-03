Экономика
Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёлREGNUM вчера в 21:51
По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что инфляция скоро может снизиться до менее чем четырёх процентов.
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Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Единоборства
Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым
Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата
В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Авто
Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90
На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Политика
Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце
Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.
Обновлено вчера в 10:37
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 04:02
Финансы
Россияне берут все больше потребительских кредитов
Объем потребительских кредитов, оформленных клиентами российских банков в январе–марте 2019 года, составил 679,7 млрд рублей против 517,6 млрд рублей годом ранее.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Единоборства
Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом
По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол
Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»
Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу
Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине
Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Политика
Лавров: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войны
Молодежь убеждают в том, что победа над фашизмом была обеспечена благодаря высадке в Нормандии Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью "О Дне Победы", в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Обновлено в 03:47