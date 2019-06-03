Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёлREGNUM вчера в 21:51

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что инфляция скоро может снизиться до менее чем четырёх процентов.

Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл

Происшествия Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Единоборства Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.

Футбол «Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников "Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.

Происшествия В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.

Происшествия В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.

Авто Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90 На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Политика Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Финансы Россияне берут все больше потребительских кредитов Объем потребительских кредитов, оформленных клиентами российских банков в январе–марте 2019 года, составил 679,7 млрд рублей против 517,6 млрд рублей годом ранее.

Армия и оружие Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.

Единоборства Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Космос Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане 4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Футбол Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией» Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Общество Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Происшествия Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.

Экономика РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Происшествия Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.