Орешкин заявил, что ВТО фактически не работаетМосковский Комсомолец вчера в 14:45

Работа Всемирной торговой организации фактически прекращена из-за санкций и торговых войн, отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире "Россия 1". Основную роль в этом сыграли США, которые периодически нарушают принципы свободной торговли, уверен министр.

Орешкин заявил, что ВТО фактически не работает

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