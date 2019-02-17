Политика
Орешкин заявил, что ВТО фактически не работаетМосковский Комсомолец 14:45
Работа Всемирной торговой организации фактически прекращена из-за санкций и торговых войн, отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире "Россия 1". Основную роль в этом сыграли США, которые периодически нарушают принципы свободной торговли, уверен министр.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Политика
СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о "героических" подвигах испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 18:41
Спорт
Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете
Обновлено в 17:18
Общество
Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни
Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Экономика
PDVSA опровергла сообщения о заморозке счетов в Газпромбанке
Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не подтвердила сообщения западных СМИ о заморозке своих счетов в российском Газпромбанке.
Обновлено в 17:27
Политика
Захарова назвала «управляемой утечкой» публикации о здоровье Скрипаля
Публикации об ухудшении здоровья британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля — очередной пример «управляемой утечки», а также доказательство прямой связки между спецслужбами Великобритании и СМИ.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Военный суд в Москве начнет слушания по делу банды Гагиева
Московский окружной военный суд в понедельник проведет предварительные слушания по делу главаря банды Аслана Гагиева и еще 11 ее участников, на счету которых более 60 убийств.
Обновлено в 16:22
Политика
Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за скандала с Нетаньяху
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался ехать в Иерусалим после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "сотрудничестве" поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Политика
Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры
«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — заявил Гандел.
Обновлено в 16:55
Общество
Москвичей предупредили о заморозках
Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Здоровье
Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе
Обновлено в 17:19
Политика
В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП
«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02
Экономика
Российским авиакомпаниям грозят убытки из-за промедления правительства
Речь идет о создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Обновлено в 12:09
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Хоккей
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»
Обновлено в 17:51
Общество
Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ
По словам собеседника, "совещание может привести к отставкам в госкорпорации в связи с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса".
Обновлено в 17:19
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Общество
Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Общество
Мавзолей Ленина закрывается на профилактику
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Боевой опыт в Сирии получили около 60% военнослужащих военной полиции
Около 60% военнослужащих военной полиции получили боевой опыт в ходе операции в Сирии.
Обновлено в 18:10
Политика
Орешкин заявил, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева
Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире «Россия 1» пообещал повесить портрет экс-министра Алексея Улюкаева в новом здании министерства.
Обновлено в 10:50
Экономика
Baring Vostok: фигурирующие в деле Калви компании ему лично не подконтрольны
Baring Vostok отмечает, что информация, распространенная стороной обвинения, «не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно возможностей и полномочий» господина Калви.
Обновлено в 07:31
Политика
Застрявшие на Гаити канадские туристы вернулись домой
Около 140 граждан Канады в воскресенье благополучно покинули Гаити и вернулись на родину.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Башаров узнал о своем разводе из Интернета
Елизавета Башарова вчера написала пост в Instagram, в котором сообщила, что разводится со своим мужем, популярным актером Маратом Башаровым, потому что больше не в силах терпеть его алкоголизм.
Обновлено в 06:59
Политика
Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине
Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49
Политика
В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража
Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40