Политика

Орешкин заявил, что ВТО фактически не работаетМосковский Комсомолец 14:45

Работа Всемирной торговой организации фактически прекращена из-за санкций и торговых войн, отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире "Россия 1". Основную роль в этом сыграли США, которые периодически нарушают принципы свободной торговли, уверен министр.
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Орешкин: работа ВТО фактически прекратилась из-за США

News.ru09:42

ВТО сейчас де-факто не функционирует, заявил Орешкин

РИА Новости12:42

Орешкин заявил о подрыве работы ВТО Соединенными Штатами

Известия10:00

Орешкин объяснил пользу ВТО

Вести.Ru09:48

Орешкин: действия США привели к фактическому прекращению функционирования ВТО

Финмаркет09:45

Орешкин заявил, что ВТО фактически не работает

Московский Комсомолец14:45

Орешкин заявил, что США разрушают принципы работы ВТО

ТАСС09:27
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Политика

В сети отреагировали на фото флага России на соборе в Солсбери

Неизвестные разместили флаг России на строительных лесах готического собора Девы Марии в британском городе Солсбери.
Обновлено в 10:22
Политика

Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

Обновлено в 12:09
Культура

Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Общество

Москвичей предупредили о заморозках

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре.
Обновлено в 14:55
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Политика

Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил отменить поездку на встречу стран Вишеградской группы и Израиля.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 11:56
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

Пожар на площади около 5 га произошел в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза

Руководство Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, в одном из корпусов которого 16 февраля произошло обрушение перекрытий и кровли, обратилось в Штаб по ликвидации последствий этого ЧП с просьбой провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов.
Обновлено в 13:28
Политика

Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева

Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".
Обновлено в 10:26
Хоккей

Малкин назвал проблемы «Питтсбурга»

Обновлено в 05:47
Политика

Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине

Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49
Транспорт

«Мосгортранс» попросил москвичей пораньше выехать на работу

Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Белоруссия скорректирует план обороны страны

Белоруссия скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет.
Обновлено в 14:37
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Общество

Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»

Обновлено в 08:54
Финансы

Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет

Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал, что обвала рубля не будет.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Спорт

Российские биатлонисты заняли 11-е место в сингл-миксте на этапе в США

Обновлено в 13:32
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика

Самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что американские самолеты доставили гуманитарную помощь для венесуэльцев в приграничный колумбийский город Кукута.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Мать Децла рассказала о причинах его смерти

В эфире 1 канала Ирина Толмацкая назвала причину смерти своего сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено вчера в 14:00
Политика

В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП

«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02
Политика

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Футбол

Форвард ЦСКА Н’Диайе помог сборной Мали выйти в финал Кубка Африки U20

В финале команда малийцев сыграет со сверстниками из Сенегала, которые во втором полуфинале нанесли поражение сборной ЮАР (1:0). ЦСКА объявил о подписании контракта с Н’Диайе 5 октября 2018 года.
Обновлено 13 февраля в 16:18
Общество

Меган Маркл предложила заменить белых профессоров на чернокожих женщин

Обновлено в 07:24
Спорт

Россиянки триумфально выступили на домашнем Гран-при по гимнастике

Российские спортсменки триумфально выступили на первом этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Обновлено в 15:18
Хоккей

Евгений Кузнецов: «Секретов между мной, Овечкиным и Орловым меньше, чем с женами»

Обновлено в 12:16
Политика

Премьер Хорватии советует Украине забрать Донбасс по хорватскому сценарию

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса, но это должно проходить мирно, с помощью дипломатических средств и политического давления.
Обновлено в 10:20
Здоровье

Названы сжигающие жир на животе продукты

Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.
Обновлено в 07:20
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