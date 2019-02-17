Политика
Орешкин заявил, что ВТО фактически не работаетМосковский Комсомолец вчера в 14:45
Работа Всемирной торговой организации фактически прекращена из-за санкций и торговых войн, отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире "Россия 1". Основную роль в этом сыграли США, которые периодически нарушают принципы свободной торговли, уверен министр.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Экономика
Baring Vostok назвала новых руководителей вместо арестованного Калви
Ивашенцева и Калинин заявили, что компания действовала в полном соответствии с законом и что выдвинутые против ее сотрудников обвинения безосновательны.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Хоккеист скончался во время матча в Новосибирске
Вратарь хоккейного клуба "Ударник" Андрей Горохов скончался во время матча любительских команд Ночной хоккейной лиги против "Титана".
Обновлено в 01:33
Авто
Эксперты предсказали исчезновение бюджетных авто с рынка
Отмечается, что с начала 2019 года большинство производителей обновили цены на модели, которые считались наиболее доступными: теперь Lada Vesta и Hyundai Solaris перешагнули "психологическую" отметку в миллион рублей.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил семь деревьев
В Москве из-за сильного ветра в разных районах города упали семь деревьев, об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
Обновлено в 01:23
ЖКХ
Минстрой сократит сроки отключения горячей воды до трех дней
Ранее в минстрое сообщали, что после проведения эксперимента сокращенные сроки отключения горячей воды для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ можно будет распространить на остальные регионы России.
Обновлено в 00:57
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
В Госдуме решили отложить срок внедрения обязательной оплаты по картам
Авторы законопроекта считают, что массовое внедрение безналичной оплаты обеспечит прозрачность торговли, в первую очередь - в Интернете, где существует масштабный теневой рынок, на котором в том числе реализуют и контрафактную продукцию.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В аэропорту Амстердама задержали корреспондента «Новой газеты» и сотрудницу «Мемориала»
Полиция в аэропорту Амстердама задержала корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву.
Обновлено в 01:57
Политика
«Коммерсантъ»: новые нормы ЕС оставят «Северный поток — 2» полупустым
По информации издания, одобренный текст поправок к Газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока.
Обновлено в 01:25
Политика
Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину
Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни
Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).
Обновлено в 00:27
Политика
Депутатов Европарламента не пустили в Венесуэлу
Обновлено в 01:06
Общество
«Ведомости»: в Европе отказались от российских SSJ-100
Единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг.
Обновлено в 00:36
Общество
«Победа» ввела новые правила провоза ручной клади
Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Новые нормы вступили в силу с 18 февраля.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН
Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
В розничных продажах косметики впервые за 15 лет сменился лидер
Третье место сохраняет за собой сеть «Рив Гош», чьи продажи увеличились всего на 1%, до 37 млрд руб.
Обновлено в 00:02
Происшествия
ИТМО отменил занятия в корпусах вуза, где произошло обрушение
Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, на 2 дня отменил занятия не только в пострадавшем здании, но и в остальных корпусах университетского комплекса на улице Ломоносова, сообщает вуз.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В ОБСЕ раскритиковали Украину за недопуск наблюдателей из России
Отказ киевских властей пригласить российских наблюдателей на президентские выборы противоречит принципам и обязательствам стран-участниц ОБСЕ, заявил председатель организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече с с украинским коллегой Павлом Климкиным.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Spiegel «лишил» США мирового лидерства
Несмотря на заявление первых лиц США об «американском лидерстве», на деле Соединенные Штаты уступают свои позиции России и Китаю, считает немецкий журнал Spiegel.
Обновлено вчера в 23:43
Единоборства
Нганну нокаутировал экс-чемпиона UFC Веласкеса
На турнире UFC on ESPN 1 Франсис Нганну нокаутировал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейна Веласкеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:09
Происшествия
Звезду сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Актера сериала "Интерны" Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа в столице.
Обновлено в 01:55
Политика
Роскосмос планирует сменить руководство Байконура и Восточного
Начальником космического центра Восточный станет Роман Бобков. Сейчас он занимает пост замглавы филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Михайлов и Пугачева стали самыми популярными исполнителями у россиян
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Центробанк придумал, как остановить скачки цен на бензин
Центробанк предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:37
Хоккей
Овечкин десятый раз в карьере забил 40-ю шайбу за сезон
Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче против «Анахайм Дакс» регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:41
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $66,3 за баррель
Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени увеличилась на $0,03 (0,05%) - до $66,28 за баррель.
Обновлено в 00:29
Финансы
Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях
Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
В Екатеринбурге ребенок получил травму головы в батутном парке
По информации Свердловской областной прокуратуры, мальчик пришел на аттракцион в составе группы подростков и, находясь в батутной зоне, прыгнул в поролоновый бассейн, где столкнулся с другим ребенком.
Обновлено в 01:18