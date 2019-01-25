Экономика
Орешкин заявил, что Россия прошла пик инфляцииБИЗНЕС Online 25 января в 11:44
Вершина ускорения годовой инфляции в России уже пройдена, впереди — экономический рост, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на брифинге в Давосе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Орешкин: Рост инфляции в России сохранится на протяжении всего первого квартала
Интересант25 января в 11:33
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Столичный дивизион переиграл Атлантический в матче всех звезд НХЛ
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
При взрыве в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек
"При взрыве газового котла в кафе поселка Лысые Горы, где отмечали свадьбу, за помощью к медикам обратились 35 человек", - сообщил источник в Скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
AP: при взрывах около церкви на юге Филиппин погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли, 48 пострадали в результате двух взрывов, которые прогремели в воскресенье рядом с католической церковью на юге Филиппин.
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов
Свою долю рынка стараются удержать и китайские автопроизводители. Первым в пятерку лидеров эксперты включили Haval F7.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся склад с утеплителем
Склад с утеплителем горит в Екатеринбурге на площади 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентом
Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне, полковник Хосе Луис Сильва, объявил о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает издание el Nuevo Herald.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет
Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
При пожаре в Курганской области погибли трое детей
Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в деревне Раздольное Курганской области, их мать госпитализирована.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова
Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок.
Обновлено вчера в 09:39
Здоровье
Более 700 человек в Грузии заболели корью
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что число заболевших корью в стране превысило 700, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами
Ураганный ветер перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету, а также поднял в воздух трап.
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 16:01
Авто
Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay
Выставленный на продажу Maserati Quattroporte Tipo 107 в США попал в 1970 году.
Обновлено вчера в 11:22
Гаджеты
Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов
Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов
Неизвестные похитили из концертного зала "Батаклан" работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года и выполненную на одной из дверей здания.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Более 30 человек погибли в результате прорыва дамбы в Бразилии
34 человека погибли в результате прорыва дамбы на руднике в Бразилии. Видео с последствиями катастрофы опубликовал телеканал Euronews.
Обновлено вчера в 16:57
Наука
Названа польза ежедневного употребления аспирина
Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье
Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Тимура Батрутдинова отказались пустить в США
Резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову отказали в визе в США. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не задумываясь о том, как сильно это вредит нашей планете.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Депутат Рады рассказал о газовом обмане Европы
Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину, но на практике их действия идут вразрез с заявлениями, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов
Специалист по технической безопасности Ноам Ротем говорит, что цифры на посадочном талоне дают доступ к пассажирской записи (PNR), где содержится контактная информация и данные о полете.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей»
Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного города Королев усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»
У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции
Обновлено вчера в 15:37
Наука
Китайские ученые воспроизвели вкус рыбы фугу
Участникам предлагали пробовать сложные вкусы, исключая определенный компонент.
Обновлено вчера в 00:38