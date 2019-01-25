Орешкин заявил, что Россия прошла пик инфляцииБИЗНЕС Online 25 января в 11:44

Вершина ускорения годовой инфляции в России уже пройдена, впереди — экономический рост, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на брифинге в Давосе.

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Происшествия Происшествия Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.

Хоккей Хоккей Столичный дивизион переиграл Атлантический в матче всех звезд НХЛ

Происшествия Происшествия При взрыве в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек "При взрыве газового котла в кафе поселка Лысые Горы, где отмечали свадьбу, за помощью к медикам обратились 35 человек", - сообщил источник в Скорой помощи.

Происшествия Происшествия AP: при взрывах около церкви на юге Филиппин погибли 19 человек По меньшей мере 19 человек погибли, 48 пострадали в результате двух взрывов, которые прогремели в воскресенье рядом с католической церковью на юге Филиппин.

Авто Авто Эксперты назвали ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов Свою долю рынка стараются удержать и китайские автопроизводители. Первым в пятерку лидеров эксперты включили Haval F7.

Происшествия Происшествия В Екатеринбурге загорелся склад с утеплителем Склад с утеплителем горит в Екатеринбурге на площади 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Политика Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентом Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне, полковник Хосе Луис Сильва, объявил о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает издание el Nuevo Herald.

Общество Общество Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Происшествия Происшествия При пожаре в Курганской области погибли трое детей Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в деревне Раздольное Курганской области, их мать госпитализирована.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Собчак устроила скандал на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок.

Здоровье Здоровье Более 700 человек в Грузии заболели корью Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что число заболевших корью в стране превысило 700, передает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами Ураганный ветер перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету, а также поднял в воздух трап.

Армия и оружие Армия и оружие Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160

Общество Общество Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.

Авто Авто Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay Выставленный на продажу Maserati Quattroporte Tipo 107 в США попал в 1970 году.

Гаджеты Гаджеты Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.

Происшествия Происшествия В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов Неизвестные похитили из концертного зала "Батаклан" работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года и выполненную на одной из дверей здания.

Происшествия Происшествия Более 30 человек погибли в результате прорыва дамбы в Бразилии 34 человека погибли в результате прорыва дамбы на руднике в Бразилии. Видео с последствиями катастрофы опубликовал телеканал Euronews.

Наука Наука Названа польза ежедневного употребления аспирина Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Происшествия Происшествия Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.

Общество Общество Тимура Батрутдинова отказались пустить в США Резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову отказали в визе в США. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Общество Общество В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не задумываясь о том, как сильно это вредит нашей планете.

Политика Политика Депутат Рады рассказал о газовом обмане Европы Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину, но на практике их действия идут вразрез с заявлениями, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".

Общество Общество Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов Специалист по технической безопасности Ноам Ротем говорит, что цифры на посадочном талоне дают доступ к пассажирской записи (PNR), где содержится контактная информация и данные о полете.

Общество Общество Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей» Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.

Общество Общество Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного города Королев усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.

Армия и оружие Армия и оружие Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз» У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.