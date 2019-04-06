Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТОИзвестия вчера в 17:40

Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

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