Экономика
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банкамиРоссийская газета 14:14
Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал предложение ограничить владение Центробанком санированными банками 5-7 годами. Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
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