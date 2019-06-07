Экономика

Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банкамиРоссийская газета 14:14

Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал предложение ограничить владение Центробанком санированными банками 5-7 годами. Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
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