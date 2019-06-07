Экономика
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банкамиРоссийская газета 14:14
Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал предложение ограничить владение Центробанком санированными банками 5-7 годами. Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
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Происшествия
Петербуржцы наградили аплодисментами спасшего ребенка пожарного
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Футбол
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Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
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Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Реал» официально объявил о переходе Азара
Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о переходе в команду полузащитника Эдена Азара из «Челси». Футболист подписал пятилетний контракт.
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Происшествия
СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца
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Обновлено в 14:48
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Политика
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Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Футбол
Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Пьяный водитель иномарки стал виновником ДТП с детским автобусом на Алтае
"Виновник столкновения, водитель легкового автомобиля, находится в алкогольном опьянении", - сообщили в министерстве.
Обновлено в 15:39
Общество
Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ
Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
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Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
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Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
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Футбол
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Политика
Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери
Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.
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Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15