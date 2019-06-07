Экономика
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банкамиРоссийская газета вчера в 14:14
Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал предложение ограничить владение Центробанком санированными банками 5-7 годами. Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Орешкин заявил, что ЦБ не должен надзирать и владеть коммерческими банками одновременно
Gazeta.SPbвчера в 14:50
Центробанк не должен владеть коммерческими банками, это конфликт интересов, — Орешкин
Эхо Москвывчера в 14:02
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:27, Ашберн
Баскетбол
«Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт»
Обновлено в 01:34
Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Вылет самолета Utair задержали из-за сбоя на борту
В Международном аэропорту Емельяново (Красноярск) задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Иркутск.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных
В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы за вывоз своих детей из США
Долг семьи Марии Бутиной перед адвокатами достиг 40 млн рублей Отец задержанной в США девушки рассказал, что юристы могут отказаться от защиты россиянки 3387 23 Младший общий ребенок Мобли и Осиповой появился на свет уже на территории РФ в 2014 году, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что обе девочки, которые также имеют два гражданства, должны жить со своим отцом.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Саратовской области пропал 10-летний Максим Гашевский
В Саратовской области разыскивают 10-летнего Максима Гашевского.
Обновлено вчера в 21:00
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Автоспорт
Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого
Вам не стоит ждать от нас слишком многого, приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота.
Обновлено в 01:58
Политика
Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе
Обновлено вчера в 14:47
Общество
«Потеплеет и снова похолодает»: синоптики рассказали о погоде на выходных в Челябинске
Похолодание в Челябинске, наконец, снова сменит тепло. Погода наладится уже на выходных.
Обновлено вчера в 06:05
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Экономика
Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году
Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 00:17
Общество
Тысячи россиян ожидает рост пенсии за советский период стажа
Россияне смогут рассчитывать на более высокие пенсии, если Госдума одобрит законопроект, который упрощает процедуру подтверждения зарплаты за советский период трудовой деятельности.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
В Нью-Йорке арестовали планировавшего атаку на Таймс-сквер мужчину
Согласно источникам NBC News в правоохранительных органах, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и до задержания говорил о нападении на людей.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.
Обновлено в 01:04
Футбол
«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»
"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков
Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено вчера в 09:17
Здоровье
Врачи из Катара дали советы, как вести себя во время жары
На Аравийском полуострове, где по ночам держится температура около 40 градусов, лучше всех знают, как вести себя в жару.
Обновлено вчера в 22:36
Космос
Эксперты усомнились в реальности полета США на Луну из-за странных фотографий NASA
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Экономика
Лукашенко призвал не ползать перед Россией на коленях
Политик заявил, что «ползать на коленях» тоже не нужно. Он уверен, что вопрос можно решить по-деловому.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова
В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.
Обновлено вчера в 16:04