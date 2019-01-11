У нас возглавляет ее Максим Орешкин.

Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает «РИА Новости».

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Спорт Спорт Фуркад назвал победу Логинова на Кубке мира позором

Спорт Спорт Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Космос Космос Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Происшествия Происшествия Задержан подозреваемый в сообщении о минировании Павелецкого вокзала Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала в Москве. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

Происшествия Происшествия В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

Политика Политика Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.

Политика Политика Парламент Македонии утвердил переименование страны Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.

Космос Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.

Энергетика Энергетика Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.

Политика Политика Орешкин возглавит российскую делегацию в Давосе Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Экономика Экономика Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.

Политика Политика Захарова прокомментировала слова Лукашенко о потере Россией союзника Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга для журналистов прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Происшествия Происшествия СМИ сообщают, что Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце Пиар-менеджер актрисы Агаты Муцениеце Мариам Халилова заявила, что актер Павел Прилучный избил свою супругу накануне Нового года, после чего она вызвала сотрудников полиции.

Культура Культура Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди» Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.

Происшествия Происшествия В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Политика Политика Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT «Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.

Музыка Музыка Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России

Спорт Спорт Сборная России сыграла вничью с Сербией на чемпионате мира Сборная России разошлась миром с соперниками из Сербии (30:30) в первом матче группового турнира чемпионата мира.

Наука Наука Учёные раскрыли тайну статуй на острове Пасхи Большинство идолов расположено по периметру острова Пасхи, их местонахождение совпадает с местом источников пресной воды.

Политика Политика В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий Как заявили в пресс-службе администрации округа, бывший нацист умер в возрасте 95 лет в доме для престарелых города Аллена.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Гаджеты Гаджеты Apple выпустит три новых модели iPhone в 2019 году

Происшествия Происшествия Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Космос Космос Сломалась камера на телескопе «Хаббл» Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась.

Космос Космос SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.

Наука Наука Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью

Спорт Спорт Мосгорсуд снова признал бобслеиста Зубкова олимпийским чемпионом 21 ноября 2018 года Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в России решения Спортивного арбитражного суда (CAS), восстановив спортсмена в статусе олимпийского чемпиона в РФ.