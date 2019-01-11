Политика

Орешкин возглавит российскую делегацию в Давосе
РБК
12:24

Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает «РИА Новости».
РБК12:24
Александр Новак
У нас возглавляет ее Максим Орешкин.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 11:44

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