Финансы
Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитовРБК 14:43
ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина.
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Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
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