Энергетика

Орешкин удивлен данными Росстата по росту добычи газаRambler News Service 05:05

Минэкономразвития ждет разъяснений Росстата в связи с данными о резком росте добычи природного газа в апреле, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Столыпиского форума.
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Орешкин возмутился припиской Росстата по росту добычи газа

Комсомольская правда13:31

Росстат отозвал удивившие Орешкина данные о росте промышленности

Forbes08:41

Орешкина удивили данные Росстата по добыче газа за апрель

Финмаркет07:06

Орешкин удивлен данными Росстата о росте промпроизводства в России. Он не исключает их корректировки

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Орешкин: в Минэкономразвития удивились данным Росстата о росте промышленности

Реальное время06:46

Орешкин ждёт разъяснений Росстата о данных по газу

News.ru05:22

Орешкин удивлен данными Росстата по росту добычи газа

Rambler News Service05:05
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Политика

Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие

Террористы взяли в заложники группу военных на юге Сирии

Сообщается, что боевикам удалось захватить базу и взять в заложники группу офицеров.
Обновлено в 20:36
Авто

Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8

Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

В России разрабатывают новые гидросамолеты

"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 20:20
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Происшествия

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра Абызова

Обновлено в 06:20
Музыка

Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске

Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
Обновлено в 18:49
Транспорт

Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая

Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии.
Обновлено в 10:21
Кино

6887 героев погибло в «Игре престолов»

Обновлено в 10:42
Происшествия

Мужчина покорил вершины всех континентов и умер, спускаясь с Эвереста

Американец, покоривший вершины семи континентов, скончался после восхождения на Эверест, передает NBC News.
Обновлено в 19:55
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика

Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено в 12:00
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Экономика

Wall Street Journal (США): доллар могут сбросить с пьедестала (The Wall Street Journal)

Эксперты сходятся во мнении, что нет, и говорят, что любой отход от доллара займет десятилетия.
Обновлено в 19:39
Хоккей

Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено в 18:16
Гаджеты

Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту

Эксперты сообщили о возможной утечке данных с телефона при использовании USB-зарядок в аэропортах.
Обновлено в 06:16
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Здоровье

Ученые сравнили риски гипертонии и пониженного давления

Немецкие ученые оценили риски изменений кровяного давления и определили степень опасности гипер- и гипотонии.
Обновлено в 03:43
Политика

Трамп считает, что США не должны были вторгаться в Ирак

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране не нужно было в 2003 году вторгаться в Ирак для свержения президента Саддама Хусейна, необходимо было наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Обновлено в 17:54
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метро

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Космос

В США объяснили лунный провал СССР

В августе 2016 года в США основной причиной провала лунной программы СССР называли то, что основные подрядные работы по ней проходили в организациях, находящихся в ведении Челомея, который состоял в напряженных отношениях с Королевым.
Обновлено в 17:08
Футбол

Бывший тренер «Зенита» поддержал полузащитника «Реала» Бэйла

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию о возможном уходе Гарета Бэйла из «Реала».
Обновлено в 20:33
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Виктории Нуланд запретили въезд в Россию

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
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