Политика
Орешкин: торговые войны США и Китая негативно повлияют на РоссиюNews.ru 08:26
Замедление экономического роста из-за проблем в глобальной торговле вызовет стагфляцию в мире и окажет негативное влияние на Россию, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, данная тенденция наблюдалась во втором квартале текущего года.
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Глава Минэкономразвития: торговые противостояния негативно повлияют на Россию
Московский Комсомолец06:58
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящих выборах в украинскую Раду его партия "Европейская солидарность" будет использовать разрыв отношений с российской стороной в качестве основы политической платформы.
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